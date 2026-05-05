Rusya: 289 Ukrayna İHA’sı düşürüldü, saldırılarda yaralılar var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar hız kesmeden sürerken, Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Moskova yönetimi, gece saatlerinden itibaren ülke genelinde yoğun bir İHA saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını duyurdu.

GENİŞ ÇAĞLI İHA SALDIRISI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik kapsamlı bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamaya göre, gece boyunca toplam 289 İHA hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Düşürülen İHA’ların başta Moskova olmak üzere farklı bölgeler ile Azak Denizi üzerinde tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

MOSKOVA HEDEFTEYDİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelik saldırı girişimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’ya doğru ilerleyen 3 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu. Başkentte can kaybı ya da hasara ilişkin detay paylaşılmadı.

ÇEBOKSARI'DA YARALILAR VAR

Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin başkenti Çeboksarı’da ise saldırının etkileri daha somut şekilde hissedildi. Bölge Sağlık Bakanlığı, İHA saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

LENİNGRAD BÖLGESİNDE SANAYİ TESİSİNDE YANGIN

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Drozdenko, bölgede 29 İHA’nın imha edildiğini belirterek, saldırı sonucu Kirişi kentinde bulunan bir sanayi alanında yangın çıktığını bildirdi.

Yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Drozdenko, olayın kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba harcadığını aktardı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rus yetkililerin açıklamaları, Ukrayna ile devam eden savaşta İHA saldırılarının giderek daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını ortaya koyuyor. Son gelişmeler, hava savunma sistemlerinin etkinliğini gösterirken, saldırıların sivil alanlara etkisi ise endişe yaratmaya devam ediyor.