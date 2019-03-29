Rusya, ABD'nin Golan kararına tepkili

Antalya'da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenledi.

"BUNA TANIK OLMAK ÜZÜCÜ"

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde işgalci İsrail'in egemenliğini kabul eden kararı sorulunca şu ifadeleri kullandı: "Bunun (ABD'nin) davranışlarında sınırsız ve pervasız bir biçimde özgür olduğuna inanmasının bir göstergesi olduğunu hissediyorum. ABD bu keyfiliğini tehditler, ültimatomlar ve yaptırımlarla birleştirerek bu araçları uluslararası sahada kullanıyor. Buna tanık olmak çok üzücü."

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Trump'ın kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna vurgu yapan Lavrov, ABD'nin uluslararası hukuka karşı bu tutumunu her yerde görmenin mümkün olduğunu söyledi.