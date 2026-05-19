Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'de

ABD ile İran arasındaki bilinmezlik sürerken, kalıcı barış için çalışmalar sürüyor.

Taraflar arasında henüz somut bir adım atılamazken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti sonrası gözler Çin'e çevrilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün resmi ziyaret kapsamında Çin'e geldi.

Putin, Pekin Uluslararası Havalimanı'nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Rusya'nın Çin Büyükelçisi Igor Morgulov ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Putin'i karşılamak üzere havaalanında hazır bulunan çocuklar, Çince "Hoş geldiniz" diye tezahürat yaptılar.

ZİYARET İKİ GÜN SÜRECEK

Putin'in iki gün sürecek olan ziyareti, Rusya ve Çin arasında imzalanan İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümüne denk geldi.

Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

Görüşmede, iki ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması ve iki ülke arasında ortak bildiri ile çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Putin'in ayrıca, Çin Devlet Konseyi Başkanı Li Qiang ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.