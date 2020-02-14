Rusya, Facebook ve Twitter'a para cezası kesti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Rus kullanıcıların veri tabanlarının Rusya topraklarındaki sunucularda tutulmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz ay Facebook ve Twitter'a dava açmıştı.

Söz konusu davayı başkent Moskova’da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde gören mahkeme, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadıkları gerekçesiyle sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter’a toplam 8 milyon ruble (126 bin dolar) para cezası verdi.

Rusya’da iş odaklı profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişim, aynı mevzuat gerekçesiyle 2016’da yasaklanmıştı.

Facebook ve Twitter ise şimdilik ufak bir para cezasıyla ödemek zorunda kalacak, ancak Rusya'nın bu konudaki katı kuralları iki şirketi de önümüzdeki süreçte zor durumda bırakabilir.

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