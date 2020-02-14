taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0532
Euro
6.562
Altın
1574.89
Borsa
121303.54
Gram Altın
306.28
Bitcoin
61626.91

Rusya, Facebook ve Twitter'a para cezası kesti

Rus mahkemesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadıkları gerekçesiyle Facebook ve Twitter’a toplam 8 milyon ruble para cezası verdi.

AA | 14.02.2020 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Rus kullanıcıların veri tabanlarının Rusya topraklarındaki sunucularda tutulmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz ay Facebook ve Twitter'a dava açmıştı.

Söz konusu davayı başkent Moskova’da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde gören mahkeme, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadıkları gerekçesiyle sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter’a toplam 8 milyon ruble (126 bin dolar) para cezası verdi.

facebook

Rusya’da iş odaklı profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişim, aynı mevzuat gerekçesiyle 2016’da yasaklanmıştı.

Facebook ve Twitter ise şimdilik ufak bir para cezasıyla ödemek zorunda kalacak, ancak Rusya'nın bu konudaki katı kuralları iki şirketi de önümüzdeki süreçte zor durumda bırakabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Rusya, Facebook ve Twitter'a para cezası kesti

Rusya, Facebook ve Twitter'a para cezası kestiRusya, Facebook ve Twitter'a para cezası kesti

Rusya, Facebook ve Twitter'a para cezası kesti

İlginizi Çekebilir
Apple, sevgililer gününde Çin'deki bazı mağazalarını açacak
Apple, Çin’in Başkenti Beijing’deki bazı mağazalarını 14 Şubat’tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden faaliyete geçirecek.
SpaceX, NASA'nın yöneticisini transfer etti
SpaceX, NASA'nın insanlı uzay seferlerinden sorumlu eski yöneticisi Bill Gerstenmaier'i danışman olarak görevlendirdi.
Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta yeni bir gezegen keşfedildi
Avrupa Uzay Ajansı, Bukalemun Takımyıldızı yakınında yeni bir yavru öte gezegen tespit etti.
WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı
Her geçen süreçte daha çok popüler hale gelen WhatsApp, kullanıcı sayısını 2 milyara çıkararak rekor kırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
396
HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı
HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı
168
İdlib'de 63 rejim askeri öldürüldü
İdlib'de 63 rejim askeri öldürüldü
102
Justin Bieber'dan yatak odası itirafı
Justin Bieber'dan yatak odası itirafı
36
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
12
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
10
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir