Rusya, Google'ı protestolara karşı uyardı

Google, bünyesinde bulunan YouTube sayesinde oldukça geniş kitlelere ulaşılabiliyor, ancak bu durum zaman zaman kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Rusya, yakşan seçimler nedeniyle Google'a uyarıda bulundu.

Rusya’nın devlet medya denetleme kurumu olan Roskomnadzor, Google’dan ülkede devam eden “yasa dışı protestolarla” ilgili reklam yapmayı bırakmasını istedi.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, muhaliflerin Google’a YouTube üzerinden paylaşılan videoların daha büyük kitlelere ulaşması için para vererek, kendi reklamlarını yayınlattıkları ifade edildi.

Rusya’da eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi bazı muhalif isimlerin adaylık başvurularının reddedilmesi üzerine geçtiğimiz ay başlayan protesto gösterileri aralıksız sürüyor.

Ülkede devam eden protestoları, “yasa dışı” kabul eden hükümet, sansür yoluyla durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Muhalifler, Google’a bağlı video paylaşma ve yayın yapma sitesi YouTube’u kullanarak sansüre karşı mücadele etmeye çalışıyor.

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