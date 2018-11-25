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Rusya Halep'teki mevzileri vurdu

Rus uçakları, Suriye'nin Halep kentindeki muhaliflere hava aldırısı düzenledi. Savunma Bakanlığı konuya ilşikin açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 16:01..
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Rusya Halep'teki mevzileri vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin terör yanlılarının Halep halkına yönelik kimyasal saldırı düzenlenen bölgedeki mevzilerini vurduğunu duyurdu.

TÜRKİYE BİLGİLENDİRİLDİ

Savunma Bakanlığı Halep'te meydana gelen kimyasal saldırı sonrasında muhaliflerin mevzilerini bombalamadan önce Türkiye'ye bilgi verdiklerini belirtti.

Rus keşif birliklerinin İdlib'deki silahlardan arındırılmış bölgede militanların Halep halkına yönelik kimyasal saldırıda kullanılan silahları tespit ettiğini belirten Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin terör yanlılarının o bölgedeki mevzilerini vurduğunu kaydetti.

SİLAHLI HAZIRLIK

Konaşenkov, "Rusya'nın Suriye'deki askeri grubunun keşif birlikleri, İdlib eyaletindeki silahlardan arındırılmış bölgede yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların Halep'e zehirli maddelerle gerçekleştirdikleri saldırıda kullanılan ateşli silahları tespit etti, ayrıca silahların yeniden kullanılmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı" diye konuştu.

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