Rusya: Hindistan'a S-400 sevkiyatı için masadayız

Rusya'nın, Hindistan'la S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmeleri devam ediyor.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi.

Rus yapımı uzun menzilli S-400 hava savunma sistemlerine Hindistan'ın ilgi gösterdiği belirtiliyor.

FSVTS’den Rus haber ajansı İnterfaks’a yapılan açıklamada, Hindistan’ın, Rus yapımı uzun menzilli S-400 "Triumf" hava savunma sistemlerinin ilave tedarikine ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya bu sevkiyata hazır ve ilgili görüşmeler yürütülüyor." ifadesine yer verildi.

HİNDİSTAN’A YÖNELİK S-400 SEVKİYATI TAKVİME UYGUN YÜRÜTÜLÜYOR

FSVTS Direktörü Dmitri Şugayev, 20 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Hindistan’a yönelik mevcut S-400 sevkiyatına ilişkin sözleşmenin planlanan takvime uygun şekilde yürütüldüğünü söylemişti.

İLK SEVKİYAT 2021'DE YAPILMIŞTI

Rusya, Hindistan ile geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021’de başlamıştı.