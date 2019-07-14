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Rusya ile Almanya uzaya uydu gönderdi

2 ülkenin bilimsel araştırmalar için ortak çalıştığı Spektr-RG uydusu, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

İHA | 14.07.2019 - 04:26..
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Rus Proton-M taşıyıcı roketi, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde kalkış gerçekleştirdi.

Türkiye saatiyle 15.31’de fırlatılan Proton-M Taşıyıcı Roketi kalkışının ardından yörüngeye ulaştı.

TESTLERİN ARDINADAN ÇALIŞMALARA BAŞLANILACAK

Dünyanın 1 buçuk milyon kilometre uzağına fırlatılan uydunun yörüngeye başarıyla oturmasından sonra yapılacak testlerin ardından resmen görevine başlayacağı bildirildi.

GÖK BİLİMCİLERE KAYNAK OLACAK

Rus-Alman ortak çalışması olan Spektr-RG uydusunun gökyüzünü geniş bir enerji spektrumunda, yüksek hassaslıkta ve açısal çözünürlükte tarama gerçekleştireceği belirtildi.

Yapılacak olan çalışmada gök bilimcilerin, evrenin oluşumundaki karanlık enerjinin ve karanlık maddenin rolünü incelemelerine yardımcı olmak için galaksileri ve büyük ölçekli galaktik kümeleri gözlemleyerek tüm gökyüzünü X-ışını taramasından geçireceği aktarıldı.

Rusya ile Almanya uzaya uydu gönderdi

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