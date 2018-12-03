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Rusya ile ’Dostluk Anlaşması’ feshediliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile yaşanan krizden sonra Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nı kaldırmak için parlamentoya sundu.

İHA | 03.12.2018 - 17:19..
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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması’nın feshedilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya yolladı.

PARLAMENTO ONAYI GEREKİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile 1997 yılında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması’nın feshedilmesine karar verdi. Poroşenko, antlaşmanın feshedilmesine ilişkin yasa tasarısını parlamentoya sundu. Ukrayna yasalarına göre, yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.

Rusya ile ’Dostluk Anlaşması’ feshediliyor

DOSTLUK ANLAŞMASI 1997'DE İMZALANDI

Ukrayna ve Rusya Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Antlaşması’nı 1997 yılının Mayıs ayında imzalamıştı. Anlaşma, her iki tarafın da aksine bir karar vermedikleri sürece 10 yılda bir on yıllık bir süreç için otomatik uzatılması kararını içeriyordu.

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