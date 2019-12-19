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Rusya ile Ukrayna gaz konusunda anlaşamadı

Rusya’dan Ukrayna’ya gaz satışı ile ilgili başlayan pazarlıklardan henüz bir anlaşma çıkmazken, Ukrayna tarafı olası anlaşmanın 1 Ocak’tan önce gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

İHA | 19.12.2019 - 09:52..
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Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz ay başlayan doğalgaz pazarlığında aşama kaydedilemediği öğrenilirken, Ukrayna’nın Devlet Petrol Şirketi Başkanı Andriy Kobolyev, şirketin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ukrayna iç pazarına servis edilen ve bunun dışında doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa’ya sevk edilen Rus gazı ile ilgili Rus tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Kobolyev, Ukrayna tarafının sorumlulukları dahilinde doğalgaz boru hattının denetlenmesi ve bağımsız bir kuruluşun oluşturulması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

"1 OCAK'TAN ÖNCE MÜMKÜN DEĞİL"

Rus doğalgazının alımı ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkinin gerçekleştirilmesi için Rusya tarafıyla yürütülen görüşmelerden şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmadığını söyleyen Kobolyev, olası anlaşmanın 1 Ocak’tan önce gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

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