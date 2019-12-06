Rusya, kendi Wikipedia'sı için 31 milyon dolar yatırım yapacak

Rusya, son zamanalrda ülkedeki internet kullanımını kökten değiştirmek için çaba harcıyor. İlk olarak kendi egemen internet ağı projesini hazırlayan ülkede, akıllı telefonların yerleşik rus yazılımlarıyla satışa çıkması da zorunlu hale gelmişti.

Rusya, şimdi de internet ansiklopedisi Wikipedia'nın yerli sürümünü oluşturmak için harekete geçti.

31 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Karar, geçtiğimiz kasım ayında yapılan Rus Dili Konseyi toplantısında alındı. Toplantıya Rusya cumhurbaşkanı Vladimir Putin de katıldı. Yerli Wikipedia için yaklaşık 31 milyon dolar bütçe ayıran Rusya, 2022 yılında projeyi bitirmek istiyor.

'WIKIPEDIA GÜVENLİ DEĞİL'

Rusya'nın Wikipedia'nın yerini alan bir ansiklopedi yapmak istemesinin nedeni, Wikipedia'nın Rusça sürümünün yanlış ve doğrulanmamış bilgiler bulundurması. Geçtiğimiz ağustos ayında bakanlıktan yapılan açıklamada, Wikipedia'nın güvenli bilgiler içermediği ve gazetecilerin buradan bilgi alıp haber yaparken dikkat etmeleri gerektiği vurgulanmıştı.

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