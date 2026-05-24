Rusya, Kiev'i balistik füzelerle vurdu
Ukrayna'nın başkenti Kiev’e Rusya tarafında hava saldırısı düzenlendi. Füze saldırısında hava-hava füzeleri, roketler ve mühimmat üreten kritik bir devlet savunma sanayii fabrikasının isabet aldığı belirtilirken, halk sığınaklara indi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev’e Rusya tarafından gece saatlerinde balistik füzelerle hava saldırısı düzenlendi.
PATLAMALAR YAŞANDI
Saldırının ardından kentte peş peşe patlamalar duyuldu.
Sirenlerin çalması üzerine halk sığınaklar indi. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SAVUNMA SANAYİİ FABRİKASI İSABET ALDI
Ukrayna'da başkent Kiev'de bulunan, hava-hava füzeleri, roketler ve mühimmat üreten kritik bir devlet savunma sanayii fabrikasının füze saldırısında isabet aldığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)