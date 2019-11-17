taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Rusya parasının değerini arttırdı

Les Echos, Rus ekonomisinin dolardan arınmasının rubleyi güçlendirdiğini belirtti.

AA | 17.11.2019 - 17:44..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Rusya parasının değerini arttırdı

ABD’nin baskısından dolayı ticarette zarar gören Rusya, doların yüzünden rublenin değer kaybetmesinin çözümünü buldu. Dolardan arınma...

Fransız ekonomi gazetesi Les Echos, dolar satışının 2018'de yüzde 17 düşüş gösteren rublenin dengelenmesine imkan verdiğini belirterek, bu yılın başından itibaren rublenin dolar karşısında yüzde 7.5 oranında büyüme kaydettiğini yazdı.

Rusya parasının değerini arttırdı

RUSYA'NIN DOLAR PAYI FRANSA'YA GEÇTİ

Rus basınına Fransız gazetesinde yayınlanan makaleyi yorumlayan finansal piyasalar uzmanı Dmitriy Golubovskiy de "Fransızlar memnun kalmış olabilirler, çünkü Rus ekonomisindeki dolar payı Fransız hükümetinin lehine düştü" ifadelerini kullandı.

Golubovskiy ayrıca, Maliye Bakanlığı’nın doların Ulusal Refah Fonu’ndaki payını azaltmayı amaçladığını da hatırlattı.
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Koliçev, jeopolitik riskler nedeniyle 2020 yılında Ulusal Refah Fonun’nda doların payının düşürüleceğini açıklamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

356
İBB gece metrosunu kullanan sayısını açıkladı

İBB gece metrosunu kullanan sayısını açıkladı

115
İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

111
Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

162
Kruse'nin nargile keyfi

Kruse'nin nargile keyfi

68
Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

198
Rusya ile Suudi Arabistan S-400 için görüşüyor

Rusya ile Suudi Arabistan S-400 için görüşüyor

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir