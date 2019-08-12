Rusya sözcüsü Zaharova boks eldivenleriyle poz verdi

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, üstüne su yeşili kısa bir elbise, ellerine de kırmızı boks eldivenleri giydiği bir fotoğrafını paylaştı.

"SADECE BİR KEDİCİK DEĞİL.."

Instagram hesabındaki fotoğraflı paylaşımın“Hadi gelin bakalım”da diye yazan Zaharova, Facebook’taki iletisineyse şu ifadeleri iliştirdi: “Çok yakınımda durmayın. Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de.”

Bunun yanında Rus Dışişleri Sözcüsü’nün boks eldivenli bu fotoğraf, yeni bir projenin parçası mı ya da kişisel bir çekim mi, net olarak bilinmiyor.