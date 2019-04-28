Rusya Tartus limanını aldı

Suriye iç savaş döneminde Rusya'nın desteğiyle ayakta kaldı. Rusya, hem askeri hem de maddi olarak yaptığı yardımlarla Şam'ı ayakta tuttuktan sonra karşılığını almak için harekete geçti.

Esad'ın Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, Tartus'taki ülkenin en büyük limanının işletmesinin 49 yıllığına Rus şirketi Stroytransgaz'a verildiğini açıkladı.

Limanı alan Rus şirketin 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Bakan Hammud, Tartus limanının büyük gemiler için uygun olmadığını belirtti.

KAPASİTE ARTIRILACAK

"Mevcut tesisler 30-35 tondan ağır gemiler için uygun değil, 100 tondan ağır kargo gemilerinin yanaşmasını sağlayacak oldukça derin rıhtımlar sağlamamız gerekiyor" diyen Hammud, genişletme çalışmalarının ardından doğu Akdeniz'deki limanın kapasitenin yıllık 4 milyon tondan 38 milyon tona ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

RUSYA'NIN AÇIKLAMASI

DHA'nın haberine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yaptığı açıklamada, “Olumlu eğilim göstermesi gereken kilit konu Tartus limanının kullanımıdır. Bu konuda çok iyi ilerledik ve bir hafta içerisinde kontratın imzalanmasını ve Tartus limanının 49 yıllığına Rusya’ya devredilmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.