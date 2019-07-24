Rusya, telefonlarda yerli yazılımın kullanılmasını istiyor

Rus milletvekilleri, yerli yazılım geliştiricileri desteklemek amacıyla yeni bir tasarı hazırladı. Milletvekilleri bu tasarıyla, Rusya'da satılan bütün akıllı telefonların, bilgisayarların ve akıllı televizyonların belirli bir Rus yazılımı yüklü halde satışa çıkmasının zorunlu olmasını istiyor.

Rusya'nın akıllı telefon pazarına Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler hakim. Eğer bu tasarı onaylanırsa bu telefonlara da yerel bir yazılım yükleme şartı getirilecek.

UYMAYANA PARA CEZASI VAR

Tasarıda ayrıca, önceden yüklenmiş Rus yazılımı bulunmayan cihazları satan şirketlere de çeşitli para cezası uygulanacağına dair çeşitli kurallar yer alıyor.

PUTIN'İN ONAYINA SUNULABİLİR

Söz konusu tasarı alt parlamentonun onayından geçerse devlet başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak ve eğer onaylanırsa yasa haline gelecek.

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