Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Yapılan açıklamada, Türk otelciler, liranın değer kaybetmesinden dolayı 2019 yazı erken rezervasyon fiyatlarını artırdı.

Ruslar için Türkiye'ye tur fiyatları, bir önceki yıla göre, yüzde 10-15 oranında artacak. Yerli turistler için ise fiyatlar yüzde 40-100 oranında arttı" denildi.

FİYATLARIN NEYE GÖRE HESAPLANDIĞI AÇIKLANDI

Türkiye'de fiyatların, farklı ülkelerden gelen turistlerin tatillerinin ne kadar sürdüğüne bağlı olarak hesaplandığı belirtilen Rusya Tur Operatörleri Birliği açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Almanlar örneğin, yıl boyunca tatil yapabiliyor. Ruslar yılda 7 ay, Kazaklar yılda 6 ay, yerli turistler 3.5 ay, İranlılar ise sadece bayramlarda Türkiye'de tatil yapıyor. Taban fiyatlar da bu verilere göre hesaplanıyor."