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Rusya, Türk vatandaşlarını uzaya götürecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Türk vatandaşlarını uzaya götürmeyi planladıklarını duyurdu.

İHA | 13.11.2019 - 06:26..
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Rusya, Türk vatandaşlarını uzaya götürecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, "Roscosmos olarak; Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile görüşmeler içerisindeyiz. Bu ülkelerin vatandaşlarını uzaya götürmeyi planlıyoruz. Bu konuyla alakalı faklı ülkelerden de talepler alıyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya, Türk vatandaşlarını uzaya götürecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEKLİF EDİLMİŞTİ

Türk vatandaşlarını uzaya gönderme teklifi, ilk olarak Ağustos ayında Rusya’da yapılan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında Rusya tarafından gündeme getirilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu teklifi olumlu karşılamıştı.

Rusya, Türk vatandaşlarını uzaya götürecek

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