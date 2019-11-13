Rusya, Türk vatandaşlarını uzaya götürecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, "Roscosmos olarak; Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile görüşmeler içerisindeyiz. Bu ülkelerin vatandaşlarını uzaya götürmeyi planlıyoruz. Bu konuyla alakalı faklı ülkelerden de talepler alıyoruz” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEKLİF EDİLMİŞTİ

Türk vatandaşlarını uzaya gönderme teklifi, ilk olarak Ağustos ayında Rusya’da yapılan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında Rusya tarafından gündeme getirilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu teklifi olumlu karşılamıştı.