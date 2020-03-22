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Rusya, Türkiye dahil 5 ülkeye uçuşları kısıtladı

Rusya, Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Hindistan, Vietnam ve Tayland’a uçuşları kısıtlama kararı aldı.

İHA | 22.03.2020 - 19:53..
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Koronavirüs vakalarına karşı önlemlerini arttırmaya devam eden Rusya, son olarak bazı ülkelere uçuşları kısıtlama kararı aldığını bildirdi.

SADECE MOSKOVA VE İSTANBUL UÇUŞLARI DEVAM EDECEK

Rusya Federal Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan Türkiye’ye yapılan uçuşlar sadece İstanbul ile sınırlandırılarak Moskova’dan Antalya ve Alanya’ya yapılan uçuşların yanı sıra Krasnodar’dan İstanbul’a yapılan uçuşlar 23 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında durduruldu. Böylece, Rusya’dan Türkiye’ye sadece Moskova - İstanbul uçuşlarına devam edilecek.

Rusya, Türkiye dahil 5 ülkeye uçuşları kısıtladı

RUSYA 13 ÜLKEYE UÇUŞLARI TAMAMEN DURDURMUŞTU

Aynı zamanda Japonya, Vietnam, Tayland ve Hindistan uçuşlarında da kısıtlamaya gidildi. Bu karara göre Moskova’dan Japonya’nın Tokyo, Vietnam’ın Hanoi, Tayland’ın Bongkok kentinlerine ve Hindistan’ın Yeni Delhi kentine uçuşlar yapılacak. Daha önce Rusya tarafından İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Ermenistan, Karadağ, İsrail, Dubai, Letonya, Hollanda, Slovakya, Çekya ve Güney Kıbrıs’a da uçuşlar tamamen durdurulmuştu.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 367'E ÇIKTI

Rusya KoronaVirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada 61 kişide daha korona virüsü tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 367’ye yükseldiği belirtildi.

16 KİŞİNİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Koronavirüs tespit edilen kişilerin tümünün Avrupa’dan ülkeye giriş yapanlar olduğu belirtilirken, şu ana kadar 13 Rus vatandaşının, 2 Çinli ve 1 İtalyan vatandaşı olmak üzere toplam 16 kişinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

Rusya, Türkiye dahil 5 ülkeye uçuşları kısıtladı


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