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Rusya: Türkiye ile anlaşmalara bağlıyız

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye'yle yapılan İdlib anlaşmasına tamamen bağlıyız, sadece teröristleri hedef alıyoruz" denildi.

AA | 23.05.2019 - 18:51..
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Rusya: Türkiye ile anlaşmalara bağlıyız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin, Türkiye'yle yapılan İdlib anlaşmasına tamamıyla bağlı olduğunu söyleyip Rus hava güçlerinin İdlib'de teröristlerin mevzilelerini vurmasının bu anlaşmanın ihlali anlamına gelemeyeceğini vurguladı.

Düzenlediği basın toplantısında yöneltilen bir soru karşısında Zaharova, "Rus tarafı, 17 Eylül 2018 tarihli memorandum (Soçi Mutabakatı) da dahil olmak üzere, Türklerle yapılmış İdlib ilintili anlaşmaların yerine getirilmesine tamamen bağlı" dedi.

BURALARDA SİVİL BULUNMASI İMKANSIZ

Zaharova, Rus hava güçlerinin sadece İdlib'in güney bölgelerinde teröristlerin aktif olduğu yerlerde baskılanması için Suriye ordusuna gerekli olan desteği verdiğini de belirtti ve şunları söyledi:

"Bunlar (teröristlere yönelik hava saldırıları) sınırlandırılmış önlemler. Suriye ordusu ve Rusya hava güçlerinin eylemleri, istihbarat birimleri tarafından doğrulanmış terörist tesislerine yönelik. Bunlarla aynı yerde sivil unsurların bulunması imkansız."

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