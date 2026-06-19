Rusya: Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu teyit etti

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa yönelik çabaları sürüyor.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile Ukrayna arasında birkaç tur müzakerenin yapıldığını anımsatarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğüne işaret etti.

"Türk yetkilileri Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakereler için platform sağlamaya hazır olduklarını teyit etti" ifadesini kullanan Uşakov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki görüşmeyi yakınlaştırmadığını belirtti.

"AVRUPALILAR SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR"

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne değinen Uşakov, "Zirvede Ukrayna konusu istişare edildi. Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'a faydasız, hatta zararlı fikirler empoze edildi. Avrupalılar savaşın devam etmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Onlar savaş alanındaki durumun Ukrayna lehine olduğu yönündeki varsayımdan hareket ediyor. Bu, yanlış bir varsayım" diye konuştu.

Zirvenin ardından ABD yönetimiyle temasları olmadığını anlatan Uşakov, Amerikan tarafından zirvenin sonuçlarıyla ilgili bilgi beklediklerini vurguladı.

Uşakov, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Rusya'yı yakın zamanda ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz kesinleşmediğini söyledi.