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Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

İthal ettikleri malların üretiminin iyi olmadığını iddia eden Rusya, Türk üreticilerden yetiştirme koşullarını raporlamasını istedi.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 07:46..
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Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

Son zamanlarda Rusya, Türkiye'den ithal ettiği meyveleri geri gönderdi. Tonlarca çilek, domates, kayısı gibi ürünleri çeşitli gerekçelerle iade eden Rusya, bu konunun çözülmesini istiyor.

DENETLİYORLAR

Bugüne kadar Rus yetkililer defalarca Türkiye’ye geldi. Üretim bölgelerinde incelemelerde,denetimlerde bulundular. Kimi zaman ürünler Türkiye’de denetlenirken ihracatına izin vermediler.

TOPLANTI YAPILDI

Tarımdunyası.net'in haberine göre Rus yetkililer ile 18 Nisan 2019’da Moskova’da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıdan sonra Türkiye’nin alması gereken önlemler sıralandı.

Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Ege İhracatçı Birlikleri’ne Rus yetkililerin taleplerini bildirdi.

DETAYLI BİLGİLER İSTENİYOR

Duyurunun bir kısmında şu ifadelere yer verildi: "İhracatçılara gönderilen yazının ekinde yer alan ve doldurulması istenen tabloda ürünleri üreten çiftçi veya şirketin adı, üretildiği bölge, üretimin yapıldığı alan, ne kadar üretildiği, ne kadar hasat edildiği gibi çok detaylı bilgiler isteniyor.

BIRAKIN BİZ ÜRETELİM DİYEBİLİRLER

Rusya’ya ihracat yapacaklar, yaş meyve ve sebze üretimi ve üretimle ilgili tüm detayları Rus yetkililere vermek zorunda. Bundan sonraki adım, Ruslar, “siz bu işi beceremiyorsunuz, bırakın biz üretelim” derlerse kimse şaşırmasın."

Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

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