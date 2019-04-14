Rusya Türkiye'nin S-400 tavrını övdü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyon kanalında katıldığı bir programda, Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili duruşunu değerlendirdi.

"BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLEN ÜLKE SAYISI AZ"

Türkiye'ye bu konuda büyük baskı olduğunu belirten Peskov, "Prensip olarak bağımsız ve kendi başına hareket edebilen ülke sayısı parmakla sayılacak kadar az. Rusya ve Türkiye bu ülkeler kategorisine giriyor. Gerçekten eşi görülmemiş bir baskı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ve kesin bu duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, böyle bir duruşun özgür ve egemen şekilde diyalog kurmayı sağlayacağını vurguladı.