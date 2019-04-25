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Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rosoboronexport Başkanı Miheyev, Rusya'nın Türkiye'ye, F-35'lere alternatif savaş uçağı tedarikini görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

AA | 25.04.2019 - 01:39..
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Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Ankara’nın F-35 programından çıkması halinde Moskova’nın Türkiye’ye uçak tedarik etmeye hazır olup olmadığı sorusuna ilişkin Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa imkanlarımız dahilinde Rus Birleşik Uçak Şirketi ile ortaklaşa istişare etmeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

S-400'LER TEMMUZ'DA GELİYOR

Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatı konusunda da bilgi veren Miheyev, sevkiyatın temmuz ayında başlayacağını belirtti.

Miheyev, Rusya ve Türkiye’nin S-400 üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konuları da karara bağladıklarını kaydederek sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

ÇAVUŞOĞLU, "F-35 OLMAZSA BAŞKASI OLUR" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması halinde Rusya'dan uçak almayı düşünüp düşünmeyeceği sorusu üzerine, "Ben böyle istedim, Türkiye çıkacak' diye bir şey yok. Uluslararası hukuk var. Hakkımızı ararız. En kötü senaryoyu konuşalım. Bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar. Şu anda kendi uçaklarımızı üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." demişti.

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