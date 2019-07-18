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Rusya, Türkiye'ye SU-35 teklifi yaptı

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkardık açıklamasının ardından Ruslar SU-35 kartını oynadı.

AA | 18.07.2019 - 13:44..
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Rusya, Türkiye'ye SU-35 teklifi yaptı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Beyaz Saray, dün akşam Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını açıklamıştı. Bu yaşananların ardından Rusya'dan yeni bir hamle geldi.

"SU-35 VERMEYE HAZIRIZ"

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çemezov, gelişen Türkiye-Rusya askeri teknik iş birliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçağı satışı önerisinde bulunan Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız." dedi.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.

Rusya, Türkiye'ye SU-35 teklifi yaptı

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