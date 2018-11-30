1 Tarım Bakanı Pakdemir'den 92 milyon TL'lik hibe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımda kalkınmaya yönelik 92 milyon TL hibe verileceğini ve kırsalda da 187 milyon TL'lik yatırım yapılacağını söyledi.

2 Koeman: Yeni yılda F.Bahçe'de olmam Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, sarı-lacivertli ekibin devre arasında kendisini göndereceğini ifade etti.

3 1 liralık tuvalet cinayetine 12,5 yıl hapis Bir caminin tuvaletini işleten Fırat Karavil'in 1 liralık tuvalet ücreti nedeniyle silahla başından vurarak öldürülmesine ilişkin davada, sanık Selahattin İnci 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

4 Rusya vatandaşı erkeklerin Ukrayna'ya girişine yasak Ukrayna, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirdi.

5 Sokak ortasında kadına şiddet İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından tekme tokat dövüldü.

6 CNN, Filistin'i destekleyen yorumcuyu kovdu ABD’nin CNN televizyon kanalı, Birleşmiş Milletler’de Filistin üzerine yaptığı bir konuşma sonrası yorumcusu Marc Lamont Hill’in görevine son verdi.