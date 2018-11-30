Rusya vatandaşı erkeklerin Ukrayna'ya girişine yasak

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal, sıkıyönetim nedeniyle 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin Ukrayna'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.
"ÖZEL ASKERİ BİRLİKLER OLUŞTURAMASINLAR" ÖNLEMİ
Bu önlemin, Rusya'nın topraklarında özel askeri birlikler oluşturmasının önüne geçeceğini savunan Ukraynalı yetkili, insani durumlar haricinde 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini belirtti.
SIKI YÖNETİM İLAN EDİLMİŞTİ
Ukrayna, sıkıyönetim önlemleri kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarının kendi toprakları üzerinden Kırım'a girmesini yasaklamıştı.
Kiev yönetimi, Azak Denizi'nde Rusya ve Ukrayna donanmalarının karşı karşıya gelmesinin ardından ülkenin 10 ilinde 30 gün süreliğine sıkıyönetim ilan etti.