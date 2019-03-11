Rusya yeni silahını tanıttı

Rus Zvezda televizyonu, düşmanı bir süreliğine etkisiz hale getiren görsel-optik engelleme istasyonu 5P-42 Filin test görünütülerini yayınladı.

SİSTEMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Rus savunma sanayi şirketlerinden birinin geliştirdiği Filin istasyonu, geceleyin ve alacakaranlık saatlerinde 5 kilometreye kadar mesafedeki nişangahları, mesafe ölçer cihazları, gece görüş cihazlarını ve tanksavar güdümlü füze rehberlik sistemlerini etkisiz hale getiriyor.

Düşmanı ‘kör eden’ yeni Rus silahı İZLE



GEÇİCİ KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR

İstasyonlarda projektöre benzeyen aydınlatma cihazları çalıştırıldığında 2 kilometreye kadar mesafede duran düşmanı bir süreliğine kör edebiliyor. Bunun yanı sıra askerlere sanrı görebiliyor ve cihazları da devre dışı bırakabilen ‘engelleme moduna’ geçiyor.