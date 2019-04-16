Rusya yeni Sudan hükümetini tanıdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova’nın yeni Sudan hükümetini tanıdığını duyurdu. Bogdanov gerçekleştirdiği basın toplantısında, Moskova’nın Sudan’ın yeni makamlarını tanıyıp tanımadığı ve onlarla teması olup olmadığı sorusuna "Evet, elbette" cevabını verdi.

YENİ HÜKÜMETİN GÖREV SÜRESİ 2 YIL

Sudan Savunma Bakanı Awad Mohamed Ahmed İbn Auf, 11 Nisan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in tutuklandığını ve ülkeyi gelecek 2 yıl boyunca yönetmek için geçici bir askeri konsey kurulduğunu açıklamıştı. Ertesi gün, Abdulfettah Burhan liderliğindeki geçici askeri konsey, daha önce uygulanan sokağa çıkma yasağı ve acil durumun kaldırıldığını açıklayarak konseyin çalışma süresinin en fazla 2 yıl olacağını açıklamış ve gücü bir sivil hükümete devretme yükümlülüğünü onaylamıştı.

Sudan’da Aralık 2018’den bu yana sürmekte olan gösteriler başlangıçta ekmek fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmış ancak protestocular taleplerini değiştirerek Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını istemişti.