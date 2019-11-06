Rusya, yerli yazılım kullanmayan telefonları yasaklayabilir

Rusya, bir süredir yerli yazılım kullanmayan elektronik cihazları ülkede yasaklamak için çalışmalar yapıyordu.

Örneğin ülkede satılan yabancı menşeli telefonlarda, Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmiş, ancak Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler buna karşı çıkmıştı.





YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Duma’da kabul edilen tasarıya göre, ülkede satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların, fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

YASAYA UYMAYAN ŞİRKETLERE PARA CEZASI

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yerli yazılımların nasıl cihazlara yükleneceği konusunda son kararı, Rus hükümeti verecek. Ayrıca yasağa uymayan şirketlere de ciddi para cezaları kesilecek.

Duma Milletvekili Aleksey Kanayev, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu adımın Rus bilişim şirketlerini daha rekabetçi hale getireceğini, tüketici haklarını da koruyacağını öne sürdü.

SON KARAR PUTIN'İN

Tasarının yasalaşması için Federasyon Konseyi ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor.

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