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Rusya’da 58 yaşında engelli adamı darbettiler

Daha önce ağız dalaşına girdikleri adamı öldüresiye döven zanlılardan biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı. Görüntüler sosyal medyada, büyük yankı uyandırdı.

DHA | 19.04.2019 - 16:29..
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Rusya’nın St.Petersburg şehrinde yer alan Kronstadt bölgesinde iki kişi, çocukluktan bu yana engelli olan ve daha önce ağız dalaşına girdikleri 58 yaşındaki adamı, apartman dairesinin önüne çıkardı.

Engelli adamı yere düşüren zanlılar, sonrasında tekme ve tokatlarla girişti.

Yayınlanan görüntüler sosyal medyada, büyük tepki çekti.

2 YIL CEZA ALDI

Polis şüphelileri gözaltına alırken; engelli adamı darbeden şüphelinin, ‘darp’ sebebiyle 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığı, yaşlı adamın darbedilmesini izleyen diğer şüpheli hakkında bir ceza verilmediği belirtildi.

Rusya’da 58 yaşında engelli adamı darbettiler ViDEO

Rusya’da 58 yaşında engelli adamı darbettiler

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