Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor: Vatandaşlar arasında kavgalar başladı

Rusya, Ukrayna'nın uzun menzilli 'drone' saldırılarıyla rafinerilerine ve enerji altyapısına yönelik yoğun kampanyası nedeniyle ciddi bir yakıt kriziyle karşı karşıya.

Bu saldırılar, ülkenin benzin üretimini önemli ölçüde düşürdü ve birçok bölgede yakıt kıtlığına, uzun kuyruklara ve satış kısıtlamalarına yol açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada Ukrayna saldırılarının 'kritik altyapı' ve enerji tesislerinde sorunlar yarattığını, motoristler, işletmeler ve tarım üreticilerini etkilediğini kabul etti ancak durumun yönetildiğini belirtti.

SATIŞ KISITLAMALARI VE PANİK ALIMLAR YAPILIYOR

50'den fazla bölgede resmi veya fiili satış kısıtlamaları uygulanıyor.

Moskova'da bile bazı istasyonlar kapanırken uzun kuyruklar oluşuyor.

Yetkililer benzin ithalatı için görüşmeler yürütüyor ve bazı bölgelerde kara borsası ve panik alımları rapor ediliyor.

AKARYAKIT KRİZİ VATANDAŞLARI DA BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Bu da vatandaşlar arasında da tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

Rusya'nın çeşitli bölgelerinde benzin istasyonlarında, kuyruklarda tartışmalar ve kavgalar yaşanıyor.

BENZİN KUYRUKLARINDA BİRBİRLERİNE SALDIRIYORLAR

Sürücüler yer kavgası yapıyor, yumruklaşmalar çıkıyor; bazıları saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

O kavgalara ait görüntüler de halk tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alınarak medyaya yansıyor.