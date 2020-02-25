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Rusya’da bir öğretmen derse alkollü girdi

Rusya’da teknoloji dersi öğretmeni, alkollü bir şekilde sınıfa girince işinden oldu. Öğretmenin o hallerini dersteki öğrencileri görüntüledi.

DHA | 25.02.2020 - 19:12..
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Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde, teknoloji öğretmeni, derse alkollü bir şekilde geldi.

Oturduğu masanın üzerinde öğrencilere bir şeyler söyleyen öğretmen, dengesini kaybederek sırt üstü masadan düşerek uyumaya başladı.

"OKUL MÜDÜRÜ: ONU BÖYLE GÖRMEMİŞTİK"

Yerel medyaya konuşan okul müdürü Zulfiya Gilyazova, “2017 yılından bu yana görev yapıyordu. Öğrenciler de kendisini çok seviyordu. Olaydan sonra bize hasta olduğunu söylemişti. Belki de ailevi problemleri vardı, bize açıklamadı. Daha önce onu böyle görmemiştik” dedi.

Daha sonra yapılan incelemede, öğretmenin alkollü olduğu anlaşıldı ve görevden alındı.

Rusya’da bir öğretmen derse alkollü girdi VİDEO

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