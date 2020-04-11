Rusya’nın İrkutsk bölgesine bağlı Angarsk şehrinde bulunan 15 numaralı cezaevinde mahkumlar tarafından isyan çıkarıldı.

Bölgenin en büyük cezaevlerinden biri olan ve bin 300 mahkumun bulunduğu cezaevinde iddialara göre gardiyanların arama yapmalarına izin vermeyen mahkumlar ile gardiyanlar arasında tartışma çıktı.

17 mahkum bileklerini keserek kendilerine kötü muamelede bulunulduğunu iddia etti. Bunu duyan diğer kovuştaki mahkumlar güvenlik kameralarını kırarak büyük bir isyan başlattı.

MAHKUMLAR CEZAEVİNİ YAKTI

Tartışma büyüyünce mahkumlar cezaevini ateşe verdi. Çıkan isyan sırasında çok sayıda mahkumun yaralandığı öğrenildi.

Rusya’da cezaevinde isyan çıktı VİDEO

İSYAN BASTIRILAMADI

Olay üzerine polislerden bir kısmı içeriye girdi. Mahkumlardan bazıları etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polislerin büyük bir kısmı ise cezaevindeki diğer mahkumların binaları ateşe vermesi nedeniyle içeriye giremedi. Tam olarak kontrol edilemeyen isyanı bastırmak için çalışmalar devam ediyor.

KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI

Rusya Soruşturma Komitesi mahkumların ‘kötü muamele’ uygulandığı gerekçesiyle isyan çıkarıldığı iddialarını reddederek, isyanın mahkumlar tarafından gardiyanların rutin işlem olan arama yapmaları sırasında gardiyanlara saldırısıyla başladığını belirtti.