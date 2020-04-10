Rusya'da 'dezenfekte ediyormuş gibi' yapan görevliler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tüm ülkeler önlemlerini arttırmaya ve yaşanan can kayıplarını düşürmeye çalışıyor.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda ve alınan önlemlerde kimi ülkeler yetersiz kalırken kimileri de salgının önüne geçmeyi başardı.

Rusya'da apartmanda koronavirüse karşı dezenfekte işlemleri- İZLE

BİNAYI DEZENFEKTE ETMEK YERİNE, SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Virüs salgınının etkisini günden güne artırdığı bir diğer ülke olan Rusya'da ise önlemler alınmaya devam ederken, bugün kameralara yansıyan bir görüntü pes dedirtti.

Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapması gereken görevlilerin, girdikleri binada herhangi bir şey yapmadan yalnızca fotoğraf çekmesi ülkede tepki topladı.

Öte yandan Rusya’da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1786 yükselerek 11 bin 917’ye çıktı.

Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 18 kişi daha artarak 94’e yükseldi.