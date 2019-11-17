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Rusya'da dişleri sökülen kedi için soruşturma açıldı

Belgorod şehrinde dişleri sökülmüş ve başından yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA | 17.11.2019 - 12:49..
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Rusya’nın Belgorod şehrinde hayvanseverleri kızdıracak bir olay yaşandı.

KEDİNİN DİŞLERİ SÖKÜLDÜ

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, caddede bir kedinin dişlerini söktü. Yola yaralı bir halde bulunan kedi, hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine getirildi.

Rusya'da dişleri sökülen kedi için soruşturma açıldı

KLİNİKTEN AÇIKLAMA

Kedinin getirildiği veteriner kliniğinden yapılan açıklamada, kediye ilk başta bir aracın çarptığını düşündükleri, daha sonra yapılan muayenede kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü ve başından yaralandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin polisin soruşturma başlattığı duyuruldu.

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