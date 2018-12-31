Rusya’da gaz patlaması: 3 ölü

1 Zinav Gölü’nde eşsiz kış güzelliği Yazın yeşil ile kışın beyaz örtü ile kaplanan Zinav Gölü, manzarası ile Uzungöl’e benzetiliyor.

2 Rodrigues'e Çin'den talip var Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın 8 milyon euro teklif ettiği Rodrigues için Çin'den daha yüksek bir teklif geldi. Son kararı deneyimli oyuncu verecek.

3 Yokuştan kayan kamyonu tutmaya çalıştılar Yokuş aşağı kayan kamyonu durdurmaya çalışıyorlardı... Baba Tevfik Biter kazayı hafif yaralı atlatırken oğlu Güven Biter kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

4 İhracat ve ithalat rakamları açıklandı TÜİK'e göre ihracat, kasımda yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalışla 16 milyar 180 milyon dolar oldu.

5 Üniversitelerde 1 akademisyene 52 öğrenci düşüyor Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, üniversitelerde 52 öğrenciye 1 öğretim üyesinin düştüğünü söyledi.

6 Şırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild. 2 ilçede toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı.