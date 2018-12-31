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Rusya’da gaz patlaması: 3 ölü

Rusya’nın Ural bölgesinde çok katlı bir binada meydana meydana gelen gaz patlamasında; 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Binada bulunan 79 kişiden ise haber alınamıyor.

İHA | 31.12.2018 - 09:59..
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Rusya’nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk şehrinde, çok katlı bir binada yerel saatle sabaha karşı 04.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Rusya’da gaz patlaması: 3 ölü

3 ÖLÜ 3 YARALI

Federal Güvenlik Servisi (FSB) bölge ofisi, patlamanın gazdan meydana geldiğini doğrularken; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtti.

Rusya’da gaz patlaması: 3 ölü

79 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk raporlarına göre, patlamada binanın bir bölümü tamamen yıkılırken, binanın molozlarından biri çocuk olmak üzere 10 kişi kurtarıldı. Binada bulunan 79 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Rusya’da gaz patlaması: 3 ölü

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE

Olay yerine, 469 arama kurtarma ekibiyle beraber 69 ekipman gönderildi. Komşu bölgelerden ise psikiyatri uzmanları ve K-9 ünitelerinin getirileceği bildirildi.

Rusya’da gaz patlaması: 3 ölü

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