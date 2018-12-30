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Rusya'da helikopter düştü: 4 ölü

Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü belirtiliyor.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 13:16..
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Rusya'ya bağlı Buryatiya Cumhuriyeti’nin başkenti Ulan-Ude'de Yukarı Berezovka bölgesinde, AgustaWestland AQ119 Koala tipi özel bir helikopter düştü. Olay sonucunda, helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

YANGIN ÇIKTI

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangını kontrol altına aldı.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI YÜZÜNDEN

Olayın nedenleri ile ilgili soruşturma başlatılırken, Rus basınında, helikopterin düşüş nedeninin kötü hava koşulları olduğu bilgisi aktarıldı.

Doğu-Sibirya Ulaşım Savcılığı’ndan yapılan açıklamada da helikopterin, Berezovka’dan-Sosnovoozersk (Yeravninskiy’deki) bölgesine uçtuğu, kötü hava koşulları nedeniyle istenilen bölgeye ulaşamadığı, geri dönmeye ve iniş yapmaya çalışırken düştüğü belirtildi.

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