Rusya'da helikopter düştü

CHP Lideri, İdlib'den gelen şehit haberlerini Hatay'dan gelen telefonla öğrendi ve büyük üzüntü yaşadı.

Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de düzenlediği operasyonlarda Hizbullah militanları da ağır kayıplar verdi. Militanların panik anları, WhatsApp yazışmalarında ortaya çıktı.

3

Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, İdlib saldırısı ile ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.