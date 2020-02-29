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Rusya'da helikopter düştü

Rusya’nın Astrahan bölgesinde bir helikopter, dağlık alana düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.

İHA | 29.02.2020 - 09:58..
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Rusya'da helikopter kazası yaşandı.

Astrahan bölgesinde bulunan Narimanov kentinin 40 kilometre uzağında bulunan Lineynoye köyü yakınlarındaki dağlık alana Robinson R44 tipi özel bir helikopter düştü.

HELİKOPTER DÜŞTÜ, PİLOT ÖLDÜ

Helikopterden sinyaller kesilince Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgede araştırma başlatıldı.

Rusya'da helikopter düştü

DÜŞÜŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uzun süren aramaların ardından helikopterin enkazına ulaşıldı.

Helikopterin pilotu Viktor Klinoçki’nin olay yerinde öldüğü anlaşılırken, helikopterin kuyruk kısmı hariç tüm gövdenin parçalandığı görüldü.

Helikopterin düşüş nedeni, soruşturmanın ardından kesinleşecek.

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