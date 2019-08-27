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Rusya'da kadınların sayısı erkeklerden fazla

Ülkede bu yıl bin erkeğe düşen kadın sayısının bin 154 olduğu açıklandı.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 09:31..
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Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat)'nin araştırmalarına göre kadın nüfusu erkeklerden fazla çıktı.

ERKEKLERİN TEK FAZLA OLDUĞU BÖLGE KUZEYDOĞU

2036’ya kadar geçecek zaman dilimini kapsayan tahminine göre Rusya’daki ‘erkek-kadın’ oranında kadına düşen ağırlık, uzun vadede korunmaya devam edecek. Tek istisnayı, erkeklerin geleneksel olarak kadınlara göre daha fazla olduğu, Rusya’nın kuzeydoğusundaki Çukotka bölgesi oluşturuyor.

Rusya'da kadınların sayısı erkeklerden fazla

BİN ERKEĞE, BİN 154 KADIN DÜŞÜYOR

Rosstat’ın verilerinden Rusya’da bu yıl bin erkeğe düşen kadın sayısı bin 154 olduğu görülüyor, kurumun tahminine göre 2036 yılındaysa bin erkeğe bin 128 kadın düşecek. Ülkenin bu genel görünümüne istisna olarak gösterilen Çukotka Yarımadası’ndaysa aksine bir durum söz konusu. Bu bölgede bin erkeğe 956 kadın düşüyor ve bu sayı 2036’ya kadar 813’e gerileyecek.

Rusya'da kadınların sayısı erkeklerden fazla

ERKEKLERDE ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

İstatistikler, 0-4 yaş arasında bin erkek çocuğa 947 kız çocuk düştüğünü, 20-25 yaş arasındaysa durum değiştiği, o zaman bin erkeğe1023 kadın düştüğünü ortaya koyuyor. Bu mesele, erkeklerdeki ölüm riskinin daha yüksek olmasından kaynaklandığını, 60 yaş grubunda bir erkeğe 2 kadın düştüğü ifade edildi.

Rusya'da kadınların sayısı erkeklerden fazla

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