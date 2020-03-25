Rusya'da koronavirüs taşıma riski bulunan takip edilecek

Koronavirüs özellike Avrupa'da etkisini artırırken ülkeler de salgının yayılmaması adına yeni tedbirler alıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, beş gün içinde cep telefonlarındaki lokasyon verileri yardımıyla koronavirüs taşıyan kişilerle temasa giren kişileri izlemek için bir sistem geliştirilmesi talimatı verdi.

VİRÜS TAŞIYAN KİŞİLERLE TEMAS KURANLARA BİLGİ VERİLECEK

Sistem yardımıyla virüs taşıyan kişilerle temas kurduğu tespit edilen kişilere bu konuda bilgi gönderilecek. Aynı bilgi, salgınla mücadele için kurulan yerel merkezlere de aktarılacak.

Kremlin, söz konusu tedbirin yasal ve virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında olduğunu belirtti.

VATANDAŞLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

İletişim Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu sayede bireysel izolasyona girmeleri konusunda gönderilecek mesajlarla, vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacak.