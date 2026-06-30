Rusya'da LGBT hareketiyle ilgili ilk dava sonuçlandı

Rusya'da LGBT'ye ilişkin sert önlemler alınıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneklerin korunmasına yönelik adımların atılmaya devam edeceğini söylemişti.

Bu kapsamda da Rusya'da bir ilk yaşandı.

Orenburg Merkez Bölge Mahkemesi basın servisinin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'da LGBT faaliyetlerinin organize edilmesi ve bunlara katılımla ilgili ilk ceza davasında karar verildi.

AÇILAN İLK DAVA

Açıklamada, "Bu ceza davası, bu aşırılıkçı örgütün faaliyetlerinin bastırılması için Rusya Federasyonu'nda açılan ilk davadır." ifadeleri kullanıldı.

"YASAKLANMASINA RAĞMEN DEVAM EDİLDİ"

İlgili Rus Ceza Kanunu uyarınca aşırılıkçı bir örgütün faaliyetlerine katılma ve bu örgütün faaliyetlerini organize etme suçlarından 3 kişi hakkında dava açıldığı hatırlatılan açıklamada; bir barın sahibi, yöneticisi ve sanat yönetmeninin ülkede aşırılıkçı örgüt olarak tanındığını ve faaliyetlerinin yasaklandığını bildikleri halde LGBT hareketinin faaliyetlerini devam ettirdiği belirtildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Açıklamada, bu amaçla barın, bazı müşterileri için geleneksel olmayan cinsel yönelime sahip bireylerle bir araya getirme temasıyla gece kulübü kılıfı altında etkinlikler düzenlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu şüpheliler hakkında mahkemenin karar verdiği kaydedilen açıklamada, "Mahkeme, onları 2 yıl 3 ay ile 7 yıl arasında değişen sürelerle hapis cezasına çarptırdı." ifadelerine yer verildi.

ELDE EDİLEN GELİRE DE EL KONULDU

Sanıkların yiyecek içecek ve eğlence sektöründe yönetim ve idari görevlerde bulunmalarının yasaklandığı belirtilen açıklamada, ayrıca işletme sahibinin, mahkemenin yasaklı faaliyetten elde edildiğini düşündüğü 1 milyon rubleden fazla gelire (yaklaşık 598 bin Türk Lirası) el koyulduğu ifade edildi.

2023 YILINDA YASAKLANDI

Rusya Adalet Bakanlığının talebi üzerine Rusya Yüksek Mahkemesi, 30 Kasım 2023'te "uluslararası LGBT kamu hareketi"ni aşırılıkçı ilan etmiş ve ülkedeki faaliyetlerini yasaklamıştı.

"ÖRGÜTLER" LİSTESİNDE

Rusya Federal Finansal İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), LGBT'yi aşırılıkçı faaliyetlere veya terörizme karışma kanıtı bulunan örgütler listesine eklemişti.