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Rusya'da Maslenitsa bayramı başladı

Rusya'da her sene düzenli olarak kutlanan Maslenitsa bayramı, bu sene de dolu dizgin başladı.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 10:01..
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Rusya'nın Maslenitsa bayramı; 40 günlük Büyük Oruç öncesinde kutlanır. Bu bayram, aynı zamanda baharın gelişini de simgeler ve bu yüzden de şehir meydanlarında çeşitli törenler düzenlenir.

Rusya'da Maslenitsa bayramı başladı

BAYRAM BİR HAFTA KUTLANACAK

Bu sene Moskova'da yapılan gösteriler, oldukça renkli. Bir hafta sürecek bayram boyunca ateşler yakılacak, krepler yenilecek, oyunlar oynanacak ve kötü duygulardan arınmak için korkuluklar yakılacak.

Rusya'da Maslenitsa bayramı başladı

KREP GÜNEŞİ VE BAHARI SİMGELİYOR

Bu bayramın ise en önemli simgesi krepler. Bunun nedeni ise kreplerin güneşin sıcaklığı ve baharın sembolü olması olarak gösteriliyor.

Rusya'da Maslenitsa bayramı başladı

Rusya'da Maslenitsa bayramı başladı

Rusya'da Maslenitsa bayramı başladı

Rusya'da Maslenitsa bayramı başladı

Rusya'da Maslenitsa bayramı başladı

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