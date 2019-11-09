Rusya'da motosiklet kazası: 1 ölü

Rusya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Moskova'da bir kaza yaşandı. Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü, otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı.

VİRAJI ALAMADI

Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı.

Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü VİDEO



MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AŞAĞI UÇTU

Çarpmanın etkisiyle sürücü motorun üstünden fırlayarak köprüden aşağı düştü. Motosiklet ise köprüde kaldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Köprüden fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi. Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.