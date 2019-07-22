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Rusya'da otomobil çöken yola düştü

Rusya’nın Amur bölgesindeki otoyolda, aşırı yağış nedeniyle yol çöktü. Seyir halindeki bir araç ise çukurun içine yuvarlandı.

İHA | 22.07.2019 - 10:31..
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Rusya’nın Amur bölgesinde yoğun yağış nedeniyle Çita-Habarovsk otoyolunun 834’üncü kilometresinde, akılalmaz bir olay yaşandı.

2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ ÇUKURA UÇTU

Aşırı yağan yağmur, 10 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğinde bir çukur oluşmasına neden oldu. Seyir halindeki bir otomobil ise bu çukura düştü.

Rusya'da otomobil çöken yola düştü

Rusya'da otomobil çöken yola düştü ViDEO

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye ise hemen görevliler sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki diğer kişi, araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölge yönetimi otomobilin çukurdan çıkarıldığını, trafiğe kapanan yolda düzeltme çalışmalarına başlandığını açıkladı.

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