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Rusya'da polis şiddeti kamerada

Başkent Moskova'da kadın eylemciyi yakalayan Rus polisi, orantısız güç kullanmaktan kaçınmadı.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 11:22..
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Rusya'da polis şiddeti kamerada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baskıcı politikaları ülkede eylemlere neden oldu.

Putinsiz bir Rusya isteyerek sokaklara dökülen eylemcilere karşı polisin müdahalesi oldukça sert.

KARNINA YUMRUK ATTI

Başkent Moskova'da çekilen görüntülerde; bir kadın eylemcinin polis tarafından yumruklanıp tekmelendiği görülüyor.

Polisten şiddet gören eylemcinin nefes almakta güçlük çektiği ve zorla araca bindirildiği kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rus polisi kadın göstericiyi yumrukladı VİDEO

Rusya'da polis şiddeti kamerada

Rusya'da polis şiddeti kamerada

Rusya'da polis şiddeti kamerada

Rusya'da polis şiddeti kamerada

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