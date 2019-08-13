Rusya'da polis şiddeti kamerada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baskıcı politikaları ülkede eylemlere neden oldu.
Putinsiz bir Rusya isteyerek sokaklara dökülen eylemcilere karşı polisin müdahalesi oldukça sert.
KARNINA YUMRUK ATTI
Başkent Moskova'da çekilen görüntülerde; bir kadın eylemcinin polis tarafından yumruklanıp tekmelendiği görülüyor.
Polisten şiddet gören eylemcinin nefes almakta güçlük çektiği ve zorla araca bindirildiği kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rus polisi kadın göstericiyi yumrukladı VİDEO