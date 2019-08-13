1 Rusya'da polis şiddeti kamerada Başkent Moskova'da kadın eylemciyi yakalayan Rus polisi, orantısız güç kullanmaktan kaçınmadı.

2 Marmara Adası'ndaki yangında 1 gözaltı Yangın soruşturmasında 1 kişi gözaltına alındı.

3 Adriana Lima'yı mutlu eden jest İşleri dolayısıyla Adriana Lima ile olan tatiline ara veren Emir Uyar, sevgilisine özel jetini verdi.

4 Kütahya'daki yangın kontrol altına alındı Tavşanlı ilçesinde çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 Fatih Terim'in ön libero listesi Fiorentina maçı sonrası yönetimle bir görüşme yapan teknik direktör Fatih Terim, acil olarak ön libero bölgesine transfer yapılmasını istedi.

6 Halep'te hayat normale dönüyor İç savaşta en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Halep, eski günlerine dönmeye başladı. Esad rejimi, ülkeden kaçanların geri dönmesini bekliyor.