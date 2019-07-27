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Sputnik Rusya'da Putin karşıtı gösteriye yer vermedi

Rus haber ajansı Sputnik'in Türkçe servisinde Moskova'da dünyanın haber yaptığı protesto gösterileri yer almadı.

DHA | 27.07.2019 - 15:51..
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Sputnik Rusya'da Putin karşıtı gösteriye yer vermedi

Rusya'da Moskova Seçim Komisyonu’nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesini engelleyen kararı için başlayan protestolar devam ediyor.

Rus medyası, Moskova’da yapılan protestolarda yerel saatle 15.00 itibariyle, 264 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sputnik Rusya'da Putin karşıtı gösteriye yer vermedi

SOKAKLAR KAPATILDI

Yüzlerce polis ve ulusal muhafızlar, belediye binasına giden sokakları, yerel saatle 14.00’da başlaması planlanan protestolar sebebiyle kordon altına aldı. Bazı grupların, polis bariyerlerini aştığı bildirildi.

Ayrıca protestoların yapıldığı bölgelerdeki iş yerleri ve kafeler kepenk indirdi.

Sputnik Rusya'da Putin karşıtı gösteriye yer vermedi

HABERE YER VERMEDİLER

Bütün bu yaşanan gelişmeler Rus haber ajansı Sputnik'te haber değeri taşımadı.

Sputnik Rusya'da Putin karşıtı gösteriye yer vermedi

Sputnik Rusya'da Putin karşıtı gösteriye yer vermedi

Sputnik Rusya'da Putin karşıtı gösteriye yer vermedi

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