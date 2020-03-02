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Rusya'da, rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

Bir devlet kurumuna baskın yapan polis, başkan yardımcısını kanıt niteliğindeki belgeleri yiyerek yok etmeye çalışırken yakaladı.

DHA | 02.03.2020 - 15:37..
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Rusya’nın İrkutsk kentinde, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi.

KANITLARI YİYEREK YOK ETMEK İSTEDİ

Polisin arama yaptığı sırada Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Zhuravlev, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştı. Polis ise yutkunmakta zorlanan Zhuravlev’in sırtına vurdu.

Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

GÖZALTINA ALINDI

Yerel medya, Zhuravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu. Zhuravlev, polis tarafından gözaltına alındı.

Rusya'da, rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

Rusya'da, rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

Rusya'da, rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

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