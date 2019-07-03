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Rusya’da sel felaketi: 14 ölü

Rusya’nın İrkutsk bölgesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde, ölü sayısı her geçen gün artıyor.

İHA | 03.07.2019 - 09:50..
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Rusya’da geçtiğimiz hafta İrkutsk bölgesinde başlayan sağanak yağışlardan dolayı Tulun Nehri taşmış, taşkın nedeniyle ilk 2 günde toplam 5 kişi yaşamını yitirmişti.

14 ÖLÜ, 13 KAYIP

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, sel felaketinde toplamda 14 kişinin öldüğü, 6’sının hipotermi sonucu ölen çocuklar olduğu belirtildi.

Bakanlık, 13 kişinin de kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Felakette 97’si çocuk toplam bin 258 kişinin yaralandığı, şu ana kadar bin 67 kişinin taburcu edildiği, tedavi gören 38’i çocuk 198 kişiye hipotermi tanısı konulduğu aktarıldı.

Rusya’da sel felaketi: 14 ölü

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketinden dolayı toplamda 57 yerleşim alanının sular altında kaldığı, bu yerleşim alanlarındaki 9 bin 325 evin baskınlarda zarar gördüğü açıklanırken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ve Rus ordusuna ait askeri personel dahil 3 bin kişi, 349 ekipman, 9 uçak, 58 kurtarma aracı, 44 tekne ve çok sayıda helikopter ile felakete müdahale edildiği, kurtarma ve temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Rusya’da sel felaketi: 14 ölü

SIĞINMA MERKEZLERİ KURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından, sel felaketinin yaşandığı bölgelere sıtma gibi hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla seyyar hastanelerin kurulduğu, selde zarar görenlere bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar yapıldığı, bölge ihtiyacı için temiz su sevkıyatı ve gıda malzemelerinin ulaştırıldığı, evsiz kalanlara ise geçici sığınma merkezleri kurulduğu açıklandı.

Rusya’da sel felaketi: 14 ölü

TEKRAR SEL YAŞANMA RİSKİ DÜŞÜK

Diğer taraftan yaşanan felakete sebep olan sağanak yağışların süreceği, tekrar sel yaşanma riskinin düşük olduğu belirtildi.

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