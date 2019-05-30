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Rusya'da şişme oyun parkı savruldu

Rusya'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar, parkın savrulmasına neden oldu. Parkta bulunan 5 çocuktan ikisinin, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İHA | 30.05.2019 - 14:51..
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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Buryat Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude’de, bir alışveriş merkezinin bahçesine büyük bir şişme oyun parkı kuruldu. Aileler çocuklarını, vakit geçirmesi için bu parka getirdi.

Rusya'da şişme oyun parkı savruldu

OYUN PARKI YERİNDEN FIRLADI

Çocuklar oyun oynadığı sırada aniden rüzgar çıktı. Rüzgarın şiddeti artınca şişme oyun parkı, yerinden fırladı.

Oyun parkı üstünde oyun oynayan çocuklar ise çevreye savruldu. Yaşanan olayda aileler büyük panik yaşarken, olay yerine hemen ambulans ekipleri sevk edildi.

Rusya’da şişme oyun parkı rüzgara kapıldı VİDEO

2'Sİ AĞIR 5 ÇOCUK YARALANDI

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, fırtına oyun parkını fırlattıktan sonra savrulan çocukları yerden kaldıran aileler, ambulanslarda hastanelere götürdü. Oyun parkı ise çevredeki vatandaşların yardımıyla yerinden kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu, diğer 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Bölge savcılığı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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