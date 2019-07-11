1 Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

2 Kaşmir nedir Parlak görüntüsü, ipeksi dokusu ve yumuşaklığı ile moda severlerin gözde kumaş türü olan kaşmir, geçmişten günümüze tekstil sektörünün en değerli yünü olarak kabul ediliyor.

3 Yeni RTÜK üyeleri belli oldu TBMM Genel Kurulu'nda, RTÜK'ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AK Parti'den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP'den gazeteci Faruk Bildirici, HDP'den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi.

4 Rusya'da termik santralde yangın: 11 yaralı Rusya'nın başkenti Moskova'da, termik santralde patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı.

5 Yazın size eşlik edecek kitap önerileri Yazın güneşin tadını çıkarırken size eşlik edecek kitapları Can Yayınları, “Okurunu Bulan Kitaplar” başlığı ile yayınladı…

6 Samsung Galaxy Note 10'un fotoğrafları sızdırıldı Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Note 10 serisinin, yeni fotoğrafları internette yayınlandı.