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Rusya'da termik santralde yangın: 11 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, termik santralde patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı.

AA | 11.07.2019 - 17:27..
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, termik elektrik santralinde gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı.

11 YARALI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Moskova'nın Mıtışçi bölgesindeki "Severnaya" santralinde çıkan yangında 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'da termik santralde yangın: 11 yaralı

HAVA ARAÇLARI GÖNDERİLDİ

Yangının, santraldeki gaz borusunun patlaması sonucu çıktığı ifade edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve hava araçları gönderildi. Moskova'da 1992 yılından bu yana kullanılan Severnaya Termik Santrali, Rus enerji şirketi Mosenegro'ya ait.

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